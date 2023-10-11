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В Госдуме предложили проверить на госизмену финансировавших ВСУ релокантов

Володин пригрозил выступавшим против России релокантам делами о госизмене

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РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проверить релокантов, которые финансировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), по статье Уголовного кодекса о госизмене, а теперь хотят вернуться в Россию, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Он сообщил, что депутаты получили много обращений от жителей Магаданской области, которые не хотят, чтобы в их регион отправляли таких людей.

Володин подчеркнул, что такие россияне, которые «финансируют ВС Украины», а затем «бегут в Европу», где начинают преклоняться перед государствами, давшими им убежище, перечисляя деньги, заработанные в России. Потом они бросают эту страну, которая их приняла, как, например, сейчас Израиль.

«Понятно, что <...> ни один регион их не хочет принимать», — указал спикер.

Накануне Володин заявил, что того, кто уехал из страны и желал «победы нацистскому режиму», по возвращении «ждет Магадан».

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

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