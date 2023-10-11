Путин заявил, что Запад внес беспорядок в мировой энергорынок

Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада внесли хаос в энергетический рынок планеты, что сказывается на мировой экономике. Об этом российский лидер заявил в ходе выступления на Российской энергетической неделе.

«Действия некоторых наших коллег, западных элит внесли беспорядок в глобальный энергетический рынок, включая рынок нефти, негативные последствия таких политизированных шагов сказываются на всей мировой экономике, теперь это приходится исправлять, причем делать это, конечно, приходится ответственным участникам рынка», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что мировая экономика переходит к многополярной модели. В своей речи российский лидер отметил важность форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики.

4 октября Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности заявлял, что мир избавляется от диктатуры некоторых стран, которые загоняют другие государства в экономическую кабалу. Российский лидер отметил, что такая модель мало кому нравится, поэтому процесс построения многополярного миропорядка, который является более демократичным и справедливым, «просто неизбежен, исторически необходим».

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».