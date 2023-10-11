Украине предрекли потерю независимости без помощи Польши

Ухудшение польско-украинских отношений станет серьезной ошибкой для лидера Украины Владимира Зеленского, считает бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич. В интервью Telewizja Republika он отметил, что речь идет о возможном усилении взаимодействия Киева с Германией, что вряд ли вызовет одобрение в Варшаве.

«Это очень глубокая стратегическая ошибка господина Зеленского. Я надеюсь, что господин Зеленский и его советники поймут, что без поддержки Польши Украина утратит свою независимость, а не вернет ее», — пояснил Мацеревич.

Он добавил, что вектор украинской политики в пользу Германии направлен не только против Польши, но и самой Украины.

До этого Польша заподозрила ФРГ в тайном соглашении с Украиной об ускоренном вступлении в ЕС. Как отмечали в польском МИД, Киев и Берлин могли пойти на секретную сделку о том, что при смене правительства в Польше «Киев получит возможность ускоренного вступления» в Евросоюз. При этом в Варшаве не исключали, что тесное сотрудничество двух стран стало «опасным для немецкого господства» в Европе.

Ранее в Польше назвали причину ухудшения отношений с Украиной.