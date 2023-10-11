Путин заявил о переходе мировой экономики к многополярной модели

Президент России Владимир Путин заявил, что мировая экономика переходит к многополярной модели. Его слова на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН) передает ТАСС.

В своей речи российский лидер отметил важность форума, на котором эксперты из России и из-за рубежа могут вместе обсудить тенденции и перспективы глобальной энергетики.

«Это особенно важно сегодня, когда мировая экономика переходит к многополярной модели, в которой действуют несколько центров роста, а место, роль и значение каждой страны определяется тем, как она воспринимает эти глубинные, необратимые процессы», — сказал Путин.

4 октября Путин на III Международной олимпиаде по финансовой безопасности заявлял, что мир избавляется от диктатуры некоторых стран, которые загоняют другие государства в экономическую кабалу. Российский лидер отметил, что такая модель мало кому нравится, поэтому процесс построения многополярного миропорядка, который является более демократичным и справедливым, «просто неизбежен, исторически необходим».

В августе, выступая на XI Московской конференции по международной безопасности, Путин говорил о том, что Россия остается сторонником многополярного мироустройства.

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