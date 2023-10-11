Глава МИД Великобритании прибыл в Израиль

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли прибыл в Израиль. Об этом сообщает Sky News.

«Джеймс Клеверли прибыл в Израиль сегодня днем, где он встретится с выжившими после атак», — отмечается в сообщении.

Также отмечается, что глава МИД Британии встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом и премьером страны Биньямином Нетаньяху.

Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Лондон готовит меры по поддержке Израиля совместно с партнерами. Он также назвал нападение ХАМАС на Израиль «подлым и трусливым».

До этого Белый дом назвал преждевременным заявление о причастности Ирана к атаке на Израиль.

Тегеран официально поддержал нападение на Израиль движения ХАМАС и боевиков «Исламского джихада» (организация запрещена в России) — первые лица Ирана заявили, что вина за эскалацию конфликта лежит целиком и полностью на Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.