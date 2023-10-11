Гагин раскрыл главную выгоду Зеленского

Главе Украины Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался, иначе он пойдет под суд за военные преступления и коррупцию. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

Так политик прокомментировал заявление Зеленского о планах баллотироваться на второй срок, если выборы состоятся в период продолжения конфликта.

«<…> Естественно, и для него, и для его кабинета, <…> выгодно оставаться на месте и выгодно, чтобы война продолжалась», — сказал Гагин.

Он пояснил, что как только закончатся военные действия, «этих людей будут судить» за военные преступления перед Россией, народом Донбасса и Украины. Советник главы ДНР обратил внимание, что Зеленский может оставаться главой Украины только в том случае, если идет военный конфликт, который дает ему «некую неприкосновенность», но после завершения конфликта «его на вилы поднимет собственный народ».

По словам Гагина, Зеленского будут судить за преступления перед США «за коррупционные действия». Он напомнил, что оружием, которое поставили страны НАТО Киеву, был атакован Израиль.

8 октября в ДНР предположили, что украинское оружие может использоваться против израильской армии.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.