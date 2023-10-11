Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гагин раскрыл главную выгоду Зеленского

Гагин: Зеленский наращивает эскалацию конфликта на Украине, чтобы избежать суда

close
100%
Ida Marie Odgaard/Reuters

Главе Украины Владимиру Зеленскому выгодно, чтобы конфликт на Украине продолжался, иначе он пойдет под суд за военные преступления и коррупцию. Об этом заявил советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, передает РИА Новости.

Так политик прокомментировал заявление Зеленского о планах баллотироваться на второй срок, если выборы состоятся в период продолжения конфликта.

«<…> Естественно, и для него, и для его кабинета, <…> выгодно оставаться на месте и выгодно, чтобы война продолжалась», — сказал Гагин.

Он пояснил, что как только закончатся военные действия, «этих людей будут судить» за военные преступления перед Россией, народом Донбасса и Украины. Советник главы ДНР обратил внимание, что Зеленский может оставаться главой Украины только в том случае, если идет военный конфликт, который дает ему «некую неприкосновенность», но после завершения конфликта «его на вилы поднимет собственный народ».

По словам Гагина, Зеленского будут судить за преступления перед США «за коррупционные действия». Он напомнил, что оружием, которое поставили страны НАТО Киеву, был атакован Израиль.

8 октября в ДНР предположили, что украинское оружие может использоваться против израильской армии.

Ранее в Эстонии появился памятник Зеленскому из песка в образе статуи Свободы.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий