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В Нидерландах испугались «тени Кремля» в конфликте ХАМАС и Израиля

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен увидела интерес РФ в конфликте в Израиле

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Unsplash

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что обеспокоена из-за «тени Кремля» в различных региональных конфликтах, в том числе в палестино-израильском противостоянии, передает Politico. По ее словам, Россия якобы заинтересована в подобной ситуации.

«Угроза дезинформации, попытки дестабилизировать страны... это общеизвестная игра, в которую играет Россия. Я думаю, мы должны осознавать тот факт, что эти вещи связаны, что за этим стоят интересы... Кремля», — пояснила Оллонгрен в преддверии встречи министров обороны стран – участниц НАТО в Брюсселе.

Она добавила, что российская сторона якобы хочет сместить акценты с украинского конфликта. Оллонгрен подчеркнула, что конфликт в Израиле не скажется на поддержке Киева со стороны НАТО.

«Мы встречаемся, чтобы подчеркнуть, что поддержка Украины не пострадает», — заключила министр обороны Нидерландов.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США сочли конфликт Израиля и ХАМАС «выгодным» России.

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Война в Израиле
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