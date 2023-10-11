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США дали совет «Хезболле» по конфликту с Израилем

CNN: США с союзниками предостерегли «Хезболлу» от эскалации конфликта в Израиле

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Marwan Naamani/Global Look Press

США и их союзники направили предупреждение ливанской группировке «Хезболла» на фоне продолжения нового витка палестино-израильского конфликта после нападения ХАМАС на еврейское государство, передает CNN. По информации телеканала, боевикам посоветовали не стремиться к эскалации конфликта в Израиле.

«США используют военные средства для сдерживания потенциального расширения войны, сообщили CNN многочисленные официальные лица США и люди, проинформированные об обсуждениях. Высокопоставленные чиновники администрации на данный момент не верят, что Хезболла присоединится к войне ХАМАСА против Израиля. Официальные лица считают, что предупреждения возымели действие, даже несмотря на некоторую эскалацию на границе», — говорится в сообщении.

Как отмечает CNN, США передали послание Хезболле с помощью правительства Ливана и высокопоставленных чиновников страны, в том числе спикера ливанского парламента Набиха Берри. Телеканал подчеркивает, что парламентарий упоминался в качестве посредника во время брифинга в конгрессе США по израильскому конфликту.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Тель-Авив начал военную операцию «Железные мечи», а также официально объявил о переходе еврейского государства в состояние войны.

Ранее в Израиле предупредили об угрозе втягивания в конфликт соседних стран.

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