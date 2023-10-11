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В бундесвере заявили, что Израиль отказался от военной помощи ФРГ

Писториус: в Израиле заявили, что пока не нуждаются в военной помощи Германии

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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Власти Израиля заявили, что не нуждаются в военной помощи со стороны Германии на фоне эскалации конфликта. Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, которого цитирует телеканал NTV.

Глава ведомства уточнил, что предлагал поддержку своему израильскому коллеге Йоаву Галланту, а также — израильскому военному атташе в Германии.

«Оба пока заявили, что им не нужна военная или техническая поддержка. Речь идет о политической поддержке», — подчеркнул Писториус.

Он обратил внимание, что политическая поддержка Берлином Израиля неоспорима. Министр обороны ФРГ отметил готовность Германии оказать стане гуманитарную помощь.

Накануне в ФРГ заявили о необходимости расширения санкций против Ирана из-за атак ХАМАС на Израиль. Об этом сообщила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала европейские страны поддержать Израиль и принять все меры для прекращения финансирования ХАМАС Ираном, Катаром и частными спонсорами.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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