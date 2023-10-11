Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Швеции рассказали о поставках истребителей на Украину

Министр обороны Швеции Юнсон: решение о поставках Киеву истребителей не принято

close
100%
Global Look Press

Власти Швеции все еще рассматривают возможность поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон, передает ТАСС. Об этом он рассказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые вели с ним переговоры от имени представителя Африканского континента.

«Украинская сторона обратилась с просьбой предоставить им истребители Gripen, которые мы производим в Швеции. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Пока по этому вопросу не было принято никакого решения», — пояснил Юнсон.

Он добавил, что Швеция продолжает придерживаться курса на вступление в НАТО и рассчитывает в скором времени стать частью альянса. Юнсон подчеркнул, что Стокгольм ждет ратификации своей заявки в Североатлантический альянс в Турции в октябре.

Ранее Швеция озвучила условие для передачи Украине истребителей Gripen.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий