В Швеции рассказали о поставках истребителей на Украину

Власти Швеции все еще рассматривают возможность поставки истребителей JAS 39 Gripen Украине, заявил шведский министр обороны Пол Юнсон, передает ТАСС. Об этом он рассказал в беседе с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые вели с ним переговоры от имени представителя Африканского континента.

«Украинская сторона обратилась с просьбой предоставить им истребители Gripen, которые мы производим в Швеции. Мы сейчас изучаем этот вопрос. Пока по этому вопросу не было принято никакого решения», — пояснил Юнсон.

Он добавил, что Швеция продолжает придерживаться курса на вступление в НАТО и рассчитывает в скором времени стать частью альянса. Юнсон подчеркнул, что Стокгольм ждет ратификации своей заявки в Североатлантический альянс в Турции в октябре.

Ранее Швеция озвучила условие для передачи Украине истребителей Gripen.