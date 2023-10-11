Эрдоган подверг критике действия против мирного населения на Ближнем Востоке

Анкара не одобряет любые действия против гражданского населения в зоне палестино-израильской эскалации. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, выступая на заседании правящей партии, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что позиция турецких властей как в собственной борьбе с терроризмом, так и в войнах и конфликтах в регионе «предельно ясна».

«Мы не считаем правильным любое нападение на мирные населенные пункты», — сказал Эрдоган.

По словам президента Турции «война также имеет свою мораль», но в конфликтах в Израиле и Газе этот принцип «грубо нарушается».

11 октября в Кремле назвали главный приоритет властей РФ в конфликте на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что российские власти в ситуации с палестино-израильским конфликтом уделяют максимум внимания судьбе своих соотечественников.

Также Песков ответил на вопрос, будет ли Россия признавать ХАМАС террористической организацией.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.