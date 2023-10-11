Путин на Российской экономической неделе затронет тему энергетики

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе своего выступления на Российской экономической неделе затронет тему энергетики. Об этом сообщает РИА Новости.

«ТЭК и все, что связано с энергетикой, чрезвычайно важно для всего мира. Это то, что всегда так или иначе связано с геополитикой, со всеми процессами, которые происходят. Конечно же, это важнейший сектор для нашей экономики. Поэтому все, что будет сказано президентом по этой теме, будет очень важно», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин на будущей неделе намерен принять участие в Российской энергетической неделе и провести переговоры с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани. Кроме того, стало известно о планах российского главы государства побывать в Киргизии. Планируется, что на новой неделе Путин направится с визитом в Бишкек на саммит СНГ. Также президент РФ будет посещать российскую авиабазу «Кант».

Международный форум «Российская энергетическая неделя» будет организован в московском ЦВЗ «Манеж» с 11 по 13 октября. Саммит СНГ устроят в Бишкеке 13 октября под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова.

Ранее в Госдуме заявили, что Путин не сможет попасть в Армению из-за ратификации Римского статута МУС.