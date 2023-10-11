В Брюсселе состоялись переговоры Зеленского и главы Пентагона

Президент Украины Владимир Зеленский и американский министр обороны Ллойд Остин провели переговоры в Брюсселе. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующую видеозапись.

Встреча состоялась в штаб-квартире НАТО. На кадрах видно, что у входа в здание главу государства встретил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он провел украинского лидера внутрь, где его аплодисментами приветствовали другие сотрудники организации.

После этого начались переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Помимо Владимира Зеленского и Ллойда Остина в мероприятии также принял участие новый руководитель Объединенного комитета начальников штабов США Чарльз Браун.

«Обсудили насущные потребности украинской армии и важность усиления ПВО именно накануне зимнего периода», — написал президент.

11 октября глава Пентагона заявил, что американское правительство намерено предоставить Украине новый пакет помощи на сумму $200 млн. По словам министра, в этот раз Киев должен получить боеприпасы для артиллерии и противотанковые средства. Кроме того, США готовятся снабдить украинскую армию снарядами AIM-9M для новой системы противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее Министерство обороны Великобритании анонсировало выделение нового пакета военной помощи Украине.