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В США сочли конфликт Израиля и ХАМАС выгодным России

Bloomberg: конфликт Израиля и ХАМАС может сыграть на руку России

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Ronen Zvulun/Reuters

Резкая эскалация палестино-израильского конфликта после атаки ХАМАС на еврейское государства может помочь России в конфликте на Украине, пишет Bloomberg. По мнению обозревателя издания Макса Рамзи, в первую очередь это касается угрозы срыва военной поддержки Киева со стороны Запада.

«С одной стороны, растущие цены на нефть пополняют казну Москвы. А просьбы Израиля о поставках оружия рискуют подорвать поставки, которых так жаждет правительство в Киеве. В настоящее время нет большого совпадения в тех видах техники, которые нужны Израилю и Украине, но это может измениться, если Израиль начнет крупное наземное наступление в Газе», — говорится в тексте.

С точки зрения Рамзи, палестино-израильский конфликт может отвлечь на себя внимание США и Европы от Украины. Он подчеркивает, что помощь Киеву уже сталкивается с растущим скептицизмом, в том числе из-за позиции некоторых американских законодателей из Республиканской партии.

Ранее в США предрекли ХАМАС полное уничтожение.

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Война в Израиле
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