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В МИД высмеяли заявление Швейцарии о состоянии отношений с Россией

Захарова обвинила Швейцарию в обрушении отношений с Россией

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Пресс-служба МИД РФ/РИА«Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что швейцарская сторона несет ответственность за текущее состояние отношений Москвы и Берна. Так в своем Telegram-канале она отреагировал на слова пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Швейцарии Пьера-Алена Эльчингера о сильном ограничении контактов с Россией из-за конфликта на Украине.

«Эльчингер: «Из-за агрессивной войны против Украины двусторонний диалог между Швейцарией и Россией был сильно ограничен, но не полностью прерван. В сентябре 2022 года министры иностранных дел Иньяцио Кассис и Сергей Лавров провели беседу на полях недели высокого уровня в Нью-Йорке». Попытка продать контакт годичной давности за относительно регулярный не прошла — отношения по вине Берна обрушены», — написала Захарова.

Она добавила, что представителю внешнеполитического ведомства Швейцарии стоит придумать истории по правдоподобнее о российско-швейцарских контактах.

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем «российских шпионов».

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