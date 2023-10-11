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Финский журналист: россияне больше не поверят Хельсинки

Журналист Хейсканен: россияне больше не поверят финнам

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Илья Питалев/РИА Новости

Россияне больше не поверят ни правительству Финляндии, ни простым финнам. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил журналист Кости Хейсканен, комментируя намерение Хельсинки облегчить изъятие недвижимости граждан РФ. По его словам, такой шаг властей республики является очередным проявлением русофобии.

«Получается, что финское правительство просто сражается с обыкновенными россиянами. И вот это вот вопиющее нахальство. В будущем, конечно, я думаю, за это придется ответить. И, соответственно, россияне больше не поверят Финляндии, что можно делать какие-то инвестиции и покупать что-либо. Конечно, российско-финские отношения от этого еще хуже страдают», — подчеркнул Хейсканен.

Он добавил, что не сегодняшний день Финляндия испытывает дефицит бюджета. Кроме того, по его словам, наблюдается упадок на граничащих с Россией территориях.

10 октября министр юстиции Финляндии Леену Мери заявил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

Ранее стало известно, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки.

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