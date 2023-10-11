В Кремле рассказали о дальнейшей судьбе миротворцев России в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что Москва и Ереван не обсуждали нахождение российских миротворцев в Карабахе.

«Сейчас они находятся на территории Азербайджана. Дальнейшая судьба российских миротворцев в Карабахе будет обсуждаться с Азербайджаном», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что контакты России и Армении будут продолжаться.

10 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что вопрос, останутся ли миротворцы Российской Федерации в Карабахе, не зависит от Армении.

Ранее сообщалось, что ситуация в Нагорном Карабахе кардинально изменилась, поэтому деятельность российских миротворцев скорректируют согласно новым условиям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕС в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, а позднее подтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне 2023 года.

8 октября сообщалось, что российские миротворцы свернули посты в Мардакертском и в Мартунинском районах Карабаха.

7 октября был упразднен наблюдательный пост в Аскеранском районе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.