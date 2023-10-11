В Кремле сообщили о подготовке визита президента Палестины в Россию

Кремль своевременно проинформирует журналистов и граждан РФ о датах визита президента Палестины Махмуда Аббаса в страну. Такое заявление во время регулярного брифинга сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель российского лидера отметил, что в настоящее время идет подготовка к данному мероприятию. При этом корреспонденты поинтересовались, когда именно планируется визит палестинского президента в Москву.

«По срокам своевременно проинформируем», — сказал Песков.

9 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что в скором времени Махмуд Аббас должен посетить Москву. Как сказал дипломат, представители двух стран ежедневно поддерживают контакты и активно готовятся к переговорам.

За два дня до этого силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив несколько тысяч ракет в сторону Израиля. После этого министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир ввел чрезвычайное положение на территории государства.

Тогда же премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив находится в состоянии войны. В ответ на действия ХАМАС израильская армия начала свою операцию, получившую название «Железные мечи». В результате Вооруженные силы Израиля нанесли удары по 21 объекту, принадлежащему ХАМАС и расположенному на территории сектора Газа. «Газета.Ru» продолжает следить за развитием событий.

Ранее в Кремле рассказали о роли России в палестино-израильском конфликте.