В Кремле прокомментировали повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова финского президента Саули Ниинисте о том, что газопровод Balticconnector, соединяющий страну с Эстонией, мог быть поврежден в результате внешнего воздействия.

Представитель Кремля отметил, что не располагает технической информацией и не знает, есть ли такая информация у спецслужб. При этом Песков назвал новость о повреждении трубопровода достаточно тревожной.

Представитель Кремля указал, что в Москве будут ждать более подробной информации.

8 октября сообщалось, что подводный газопровод между Финляндией и Эстонией был перекрыт из-за подозрения на утечку.

Позднее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что газопровод Balticconnector «весьма вероятно» был поврежден в результате внешнего воздействия. Он подчеркнул, что НАТО готово помочь с расследованием инцидента. По мнению финских источников, диверсия стала «возмездием» РФ за присоединение Финляндии к альянсу. Однако Ниинисте призвал «не втягивать в это Россию».

10 октября биржевые цены на газ в Европе выросли на 12% на фоне новостей об утечке на газопроводе Balticconnector.

Ранее стало известно, о росте поставок российского газа в ЕС.