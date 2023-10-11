Финский журналист Кости Хейсканен в интервью Tsargrad.tv прокомментировал намерение Хельсинки облегчить изъятие недвижимости россиян. Он подчеркнул, что это очередное проявление русофобии со стороны властей республики.

«Это грабеж, который поддерживается на государственном уровне. И, конечно, надо сказать, что люди, которые в свое время с начала 2000-х годов, благодаря этой рекламе, что Финляндия рядом и хорошо купить домик, коттедж или квартиру, поверили в то, что Финляндия — правовое государство, что все нормы соблюдаются, их просто сейчас обманули», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что на сегодняшний день финские СМИ ориентируются только на мнение Киева и Вашингтона. По его словам, все жуткие события, касающиеся жителей Донбасса, намеренно замалчиваются.

10 октября министр юстиции Финляндии Леену Мери заявил, что правительство страны до конца срока своих полномочий в 2027 году хочет облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости.

Ранее стало известно, что власти Финляндии будут эвакуировать машины, которые долгое время находятся на парковке аэропорта Хельсинки.