В США предрекли ХАМАС полное уничтожение

Нападение ХАМАС на Израиль определило дальнейшую судьбу палестинской группировки, считает ведущий Fox News Шон Хэннити. В эфире телеканала он отметил, что теперь организацию ждет полное уничтожение.

«Дни жестокости ХАМАС в регионе официально сочтены. Теперь этому придет конец, надеюсь, раз и навсегда, и единственными людьми, которые будут виноваты во всем этом, что ж, это будет ХАМАС, террористическая группировка, в уставе которой записано уничтожение Израиля <…> ХАМАС вот-вот будет полностью уничтожен с планеты Земля», — пояснил Хэннити.

Он добавил, что Израиль не может действовать другим путем в текущей ситуации. Хэннити подчеркнул, что атака ХАМАС способна привести к полному изменению региона.

«Каждому террористу в мире будет послан громкий и ясный сигнал: не связывайтесь с Израилем, потому что вы получите по заслугам», — заключил телеведущий.

7 октября 2023 года силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ Израиль начал военную операцию «Железные мечи».

Ранее в США нашли виновника нападения ХАМАС на Израиль.