В Грузии назвали условие для импичмента президенту

Парламент Грузии, вероятно, поддержит вынесение импичмента президенту Салом Зурабишвили, если Конституционный суд (КС) сочтет ее виновной в нарушении основного закона страны, заявил депутат от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Михаил Сарджвеладзе, передает «Sputnik.Грузия». По его словам, при решении КС сложно представить иной исход этого процесса.

«Если Конституционный суд подтвердит, что имеет место нарушение Конституции, каким бы оппозиционным и лояльно настроенным персонально к президенту ты ни был, обществу будет очень трудно объяснить, что не голосовал за импичмент, несмотря на то что нарушение конституции было установлено», — пояснил Сарджвеладзе.

КС Грузии должен вынести вердикт по делу об импичменте Зурабишвили до 14 октября. Сам процесс правящая партия запустила еще в сентябре. Причиной для импичмента послужили зарубежные поездки президента без разрешения кабмина. При этом успех процесса потребует около 100 голосов в парламенте, которые правящая партия может получить лишь при поддержке инициативы со стороны оппозиции.

Ранее в Грузии заявили о потере минимального доверия к президенту.