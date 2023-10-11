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Политолог раскрыл неочевидную пользу от СВО для России

Политолог Перла: СВО дает возможность России вырваться из западных НКО

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Алексей Майшев/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине дает России возможность разорвать все связи с западными организациями, которые на протяжении десятилетий намеренно тормозили развитие страны. Об этом заявил политический обозреватель Андрей Перла, слова которого приводит Tsargrad.tv.

«Запад десятилетиями наносил России вред, с помощью своих НКО, фондов, международных соглашений и обязательств, воспитывая в русских людях прежде всего абсолютный эгоизм. Развращая их в самом страшном смысле этого слова. <...> Белые флаги спортсменов об этом. О том, что спортсмен должен думать о «самореализации», а не о Родине», — подчеркнул Перла.

Он добавил, что в случае, если России нужны отношения с отдельными странами Запада, можно обойтись двусторонними соглашениями.

До этого Перла отмечал, что мир стремительно движется к порядку, действовавшему до Первой мировой войны, при котором не существует единой для всех международной организации. Так он прокомментировал отказ президента России Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина от участия в сентябрьском саммите «Большой двадцатки» (G20) в Индии.

Ранее в Британии рассказали о крупной победе России на саммите G20.

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