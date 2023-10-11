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В России оценили возможность военного конфликта между США и Китаем

Военный эксперт Пинчук: конфликт между США и Китаем маловероятен

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Вооруженный конфликт между США и Китаем маловероятен, поскольку американские инвестиции — это по-прежнему основа экономики КНР. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил первый министр госбезопасности Донецкой народной республики (ДНР) Андрей Пинчук.

«Более того, вопрос не только в деньгах, но и в технологиях. Многие говорят, что Китай самодостаточен, однако это не так. И в технологическом смысле тоже. Пекин до сих пор не может отказаться от Microsoft. Да, Америка зависит от Китая по определенным направлениям, но КНР зависит от США во всех ключевых наукоемких сферах», — продолжил Пинчук.

Он напомнил, что в Пекине заявляли о готовности к тайваньскому конфликту не ранее, чем к 2027 году.

9 октября сын экс-президента США Дональда Трампа Эрик сообщил в социальной сети Х (бывший Twitter), что следующий глобальный конфликт может начаться именно на Тайване. По его мнению, каждое громкое вооруженное столкновение в мире является следствием проявления слабости Вашингтона.

Ранее президент США Джо Байден открестился от сдерживания Китая.

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