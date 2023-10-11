Трамп назвал имя настоящего руководителя США

Президент США Джо Байден находится в подчинении у бывшего руководителя страны Барака Обамы, считает экс-глава Белого дома Дональд Трамп, передает The Hill. По его словам, он является боссом политика.

«Вас все обокрали и предали коррумпированные глобалисты, Вашингтон, люди с Уолл-стрит, эти комбинации Вашингтона, Уолл-стрит, они худшие из всех. И это никогда не было хуже, чем сейчас при жулике Джо Байдене и, честно говоря, его боссе Бараке Хусейне Обаме. Я думаю, это его босс», — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Нью-Гэмпшире.

Как отмечает The Hill, экс-президент США не раз ставил под сомнение возможность 80-летнего Байдена управлять страной, в том числе из-за его возраста. Портал подчеркивает, что оба политика рассматриваются как наиболее вероятные участники президентских выборов 2024 года. При этом Обама официально был боссом Байдена во время своего президентства, так как нынешний глава Белого дома в те времена занимал пост вице-президента.

Ранее Трамп сравнил навыки переговоров Байдена с выступлением школьников-футболистов.