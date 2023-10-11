В НАТО заявили, что продолжат помогать Украине

НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместном брифинге с главой Украины Владимиром Зеленским перед заседанием контактной группы в Брюсселе, передал ТАСС.

«НАТО продолжит оказывать полную поддержку Украине», — сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что считает безопасность Украины безопасностью Запада, а ценности Киева — своими ценностями.

11 октября стало известно, что Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Бельгии. В Брюсселе состоится очередная встреча в формате «Рамштайн», а также ожидаются встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО.

В середине августа Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине до победного конца. До этого лидеры Запада неоднократно заявляли, что будут помогать Украине «столько, сколько потребуется».

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.