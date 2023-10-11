Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Брюссель

Зеленский прибыл с необъявленным визитом в столицу Бельгию Брюссель. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time в Telegram.

11 октября в Брюсселе состоится очередная встреча в формате «Рамштайн», а также ожидаются встреча министров обороны стран НАТО и заседания Совета Украина-НАТО.

Других подробностей не приводится.

На американской авиабазе Рамштайн в ФРГ ранее прошло несколько встреч контактной группы по поддержке Украины со стороны стран Североатлантического альянса и их союзников. На этих встречах обсуждались поставки оружия и военной техники Киеву. Первые переговоры состоялись в апреле 2022 года, последняя — 19 сентября.

Впоследствии такие встречи начали называть переговорами в формате «Рамштайн».

На последней такой встрече стороны обсуждали противовоздушную оборону, предоставление боеприпасов, артиллерии для Украины, а также укрепление будущих украинских вооруженных сил. Об этом сообщала статс-секретарь Минобороны Германии Зимтье Мёллер.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.