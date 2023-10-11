На Украине рассказали о слежке Зеленского за политическими противниками

Президент Украины Владимир Зеленский может следить за всеми своими предполагаемыми политическими противниками. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью испанской газете El Mundo.

При этом Кличко описал свои отношения с Зеленским как сложные. По его мнению, это связано с потенциальной политической конкуренцей.

«Президент отслеживает всех, кто может стать его политическими противниками», — объяснил Кличко.

Также киевский мэр не ответил однозначно, намерен ли в дальнейшем попытаться стать кандидатом в президенты Украины.

До этого мэр Киева жаловался, что власти Украины используют правоохранительные органы для политической борьбы, а также чрезмерно стремятся к централизации власти. По его словам, в государстве, которое стремится в Евросоюз и НАТО, не должно быть политической борьбы и недемократических методов управления.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.