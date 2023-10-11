В сети высмеяли Зеленского после его слов про Израиль

Лидер Украины Владимир Зеленский после своих слов о влиянии конфликта между Израилем и ХАМАС на поддержку Киева со стороны Запада был высмеян пользователями социальной сети X, сообщает РИА Новости.

Журналист из Майами Джексон Хинкл на своей странице в соцсети X разместил высказывание Зеленского и написал, что тот «сходит с ума». Пользователи X не отказали себе в удовольствии высмеять украинского лидера.

Так, Crypto Moth выразил мнение, что Зеленский беспокоится о том, что его недвижимость в Израиле упадет в цене. Adam предложил прислать Зеленскому еще кокаина, и тогда его состояние сразу улучшится. Pas Câline Dutout посоветовал украинскому лидеру вспомнить свои навыки игры на фортепиано. Aic Berg считает, что на Зеленского уже невозможно смотреть.

Ранее Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться. Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу France 2.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.