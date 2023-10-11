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В США предупредили об угрозе разгрома Израиля

19FortyFive: Израилю без поддержки США грозит разгром

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AP

Бывший сотрудник конгресса, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт утверждает, что США должны поддерживать Израиль, который при ряде условий может потерпеть поражение. Об этом сообщает 19FortyFive.

По его мнению, Израиль будет полностью разбит без поддержки США в случае, если поддерживаемая Ираном «Хезболла» вступит в конфликт.

Вейхерт предполагает, что Вашингтон может проиграть Пекину влияние на Ближнем Востоке, если США «потеряют Израиль».

До этого в Армии обороны Израиля заявили, что первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии прибыл в ночь на среду, 11 октября, в Израиль.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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