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Зеленский выразил опасение, что конфликт в Израиле может отвлечь внимание от Украины

Зеленский: из-за нападения на Израиль внимание к Украине может снизиться

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Blair Gable/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский выразил опасение, что на фоне нападения ХАМАС на Израиль внимание Запада к конфликту на Украине может уменьшиться. Об этом Зеленский заявил в интервью французскому телеканалу France 2.

По его словам, внимание «мирового сообщества» может снизиться.

Зеленский подчеркнул, что если помощь Украине прервется, то время будет играть на стороне России, а ослабление внимание будет иметь последствия. При этом украинский президент надеется на то, что Вашингтон будет продолжать поддержку Киева.

Ранее сообщилось, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Украину, нежели допустить доминирование России.

До этого Салливан заявил, что имеющихся в бюджете Соединенных Штатов средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Салливан подчеркнул, что у США есть на это ресурсы, инструменты и возможности.

Политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что западные страны могут сократить помощь Украине в случае, если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке станет расширяться.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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Война в Израиле
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