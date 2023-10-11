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США готовы снять санкции в ответ на демократические реформы в Венесуэле

В Госдепе заявили о готовности снять санкции в ответ на реформы в Венесуэле

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Shutterstock

Администрация Соединенных Штатов готова рассмотреть возможность изменения санкционного режима в отношении Венесуэлы, если в стране будут проведены демократические реформы и созданы условия для свободных и справедливых президентских выборов. Представитель Государственного департамента ответил на просьбу ТАСС прокомментировать информацию о возможном соглашении между США и Венесуэлой, в рамках которого Вашингтон готов смягчить санкции.

Представитель внешнеполитического ведомства заявил, что Соединенные Штаты последовательно выражают готовность рассмотреть изменения в санкциях в ответ на конкретные демократические реформы и создание условий для свободных и справедливых выборов в 2024 году. Он также отметил, что Вашингтон призывает администрацию президента Венесуэлы Николаса Мадуро и оппозиционную Унитарную платформу достичь всеобъемлющего и долгосрочного решения путем возобновления переговорного процесса в Мехико.

Ранее посол Венесуэлы в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес не подтвердил подготовку визита президента Николаса Мадуро в Россию, однако отметил, в Каракасе надеются на такую возможность.

Ранее глава МИД Венесуэлы сообщил об итогах работы на Генассамблее ООН.

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