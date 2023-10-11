В Белом доме заявили, что США выгоднее поддерживать Киев, чем допустить доминирование РФ

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтону выгоднее поддерживать Украину, нежели допустить доминирование России, сообщает РИА Новости.

Салливан сказал журналистам, что Америке намного эффективнее оказывать финансовую помощь Киеву сейчас, чем позже платить огромную цену.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете Соединенных Штатов средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Салливан подчеркнул, что у США есть на это ресурсы, инструменты и возможности.

До этого политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что западные страны могут сократить помощь Украине в случае, если зона вооруженного конфликта на Ближнем Востоке станет расширяться.

Он отметил, что если у Соединенных Штатов будет стоять выбор между Израилем и Украиной, то Вашингтон сделает выбор в пользу Израиля.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.