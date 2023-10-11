Пашинян высказался о решении начать процедуру ратификации Римского статута

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда (МУС) против президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, после сентября 2020 года стало ясно, что «определенные системы не работают, Ереван начал поиск возможностей, которые поспособствовали бы безопасности Армении. Таковым стал Римский статут, добавил Пашинян.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз (ЕС) приветствует ратификацию Римского статута со стороны Армении.

Парламент Армении 2 октября на заседании ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС).

За ратификацию статута и принятие заявления о ретроактивном признании юрисдикции МУС проголосовали 60 депутатов парламента, против — 22.

После ратификации документ должен подписать президент Армении, и он вступит в силу через 60 дней.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.