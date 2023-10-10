В США рассказали о возможной поддержке Украины и Израиля

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что имеющихся в бюджете Соединенных Штатов средств хватит и на продолжение оказания помощи Украине, и на поддержку Израиля. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Вашингтон также в состоянии одновременно поддерживать союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.

Салливан подчеркнул, что у США есть на это ресурсы, инструменты и возможности, чтобы эффективно поддерживать государства.

Он добавил, что в бюджете Соединенных Штатов есть средства на поддержку необходимым Украины и Израиля.

До этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Израиль 11–12 октября, чтобы обсудить с властями палестино-израильский конфликт.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».