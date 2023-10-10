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В Белом доме объяснили, зачем отправили авианосец США в Израиль

Белый дом: отправка авианосца США нацелена на удержание эскалации в Израиле

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Emily Elconin/Reuters

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отправка авианосца США нацелена на удержание эскалации в Израиле. Об этом он сообщил на брифинге, передает Reuters.

«Президент также поручил нам заняться планированием действий на случай любых сценариев эскалации ситуации», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно сообщению Белого дома, в телефонном разговоре также принимал участие вице-президент США Камала Харрис. Уточняется, что стороны обсудили поддержку Израиля США.

Как отмечает РИА Новости, информация о переговорах появилась в то время, когда Байден должен выступить с телевизионным обращением в связи с ситуацией в Израиле.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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