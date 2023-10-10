Пашинян: нахождение миротворцев РФ в Карабахе не зависит от Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вопрос, останутся ли миротворцы РФ в Карабахе, не зависит от Армении, передает Armenpress.

«Россия проводит определенные обсуждения с Азербайджаном. С нами тоже обсуждается этот вопрос. Поэтому я не могу прямо ответить на вопрос относительно дальнейшего пребывания миротворцев в Нагорном Карабахе», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ситуация в Нагорном Карабахе кардинально изменилась, поэтому деятельность российских миротворцев скорректируют согласно новым условиям. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в октябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите ЕС в Праге признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, а позднее подтвердил свою позицию на саммитах в Брюсселе в мае и июне 2023 года.

8 октября сообщалось, что российские миротворцы свернули посты в Мардакертском и в Мартунинском районах Карабаха.

7 октября был упразднен наблюдательный пост в Аскеранском районе.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.