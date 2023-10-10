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Пашинян заявил, что Армения ничего не аннулировала в отношениях с Россией

Пашинян: Армения ничего не покидала и не аннулировала в отношениях с Россией

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Евгений Биятов/РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью общественному телевидению, что Ереван ничего не покидал и не аннулировал в отношениях с Москвой.

«В наших отношениях с Россией мы ничего не аннулировали, ниоткуда не выходили... Мы ничего не меняем, мы не отказывались выполнять наши обязательства», — сказал Пашинян

Политик отметил, что Армения не меняет внешнеполитический вектор и выстраивает свои отношения с Евросоюзом на основании соглашения, подписанного до 2018 года.

До этого Пашинян заявлял, что в случае выхода российских миротворческих сил из Нагорного Карабаха они будут должны вернуться в Россию.

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин говорил о том, что присутствие российского миротворческого контингента в Карабахе необходимо для местных жителей и посреднических контактов с Азербайджаном.

В интервью РБК дипломат также заявлял, что Москва сейчас не может всерьез рассматривать вопрос заключения соглашения с Ереваном после ратификации Арменией Римского статута.

До этого президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что Россия готова оказывать гуманитарную поддержку армянам, при этом Армения остается союзной РФ страной.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.

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