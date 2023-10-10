Госсекретарь США приедет в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен приедет в Израиль 11–12 октября, чтобы обсудить с властями палестино-израильский конфликт. Об этом на брифинге сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает CNN.

«Ожидается, что он (Блинкен. — «Газета.Ru») отправится завтра и прибудет в Израиль в четверг», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что в конгресс США внесен законопроект о предоставлении Израилю военной помощи для ПВО «Железный купол» на $2 млрд.

Уточняется, что законопроект уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов от обеих партий американского конгресса.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что США переброской авианосной ударной группы в восточную часть Средиземного моря к берегам Ближнего Востока повышают риски эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него новых сторон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.