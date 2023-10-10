Песков прокомментировал призывы бомбить Иран на фоне палестино-израильского конфликта

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал звучащие в США призывы бомбить Иран. Видеозапись с его словами опубликована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Представитель Кремля назвал ситуацию с палестино-израильским конфликтом более чем тревожной. По его словам, она также потенциально опасна разрастанием и выходом из нынешней зоны конфликта.

По словам Пескова, сейчас очень важно, чтобы стороны сохраняли сдержанность, а «оголтелые» и «непривыкшие трезво рассуждать своим умом» люди не имели доступ к власти. Пресс-секретарь президента РФ также отметил важность того, чтобы к происходящему имели отношения лишь люди, обладающие политической волей, а также «возможностями и потенциалом» в процессе урегулирования.

До этого председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун призвал Иран не вмешиваться в конфликт Израиля с ХАМАС и «Палестинским исламским джихадом» (организация запрещена в России). Заявление стало комментарием к ракетному обстрелу Израиля финансируемой Ираном группировкой «Хезболла» с территории Ливана.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявлял, что американские дипломаты не обсуждали недопустимость ударов по Ирану.

8 октября Израиль ударил по целям в Ливане после минометного обстрела, после чего Минобороны Израиля начало эвакуацию населения из городов на границе с этой страной. И интервью CBS Блинкен заявил о стабилизации ситуации на границе двух стран.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.