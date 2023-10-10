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В Абхазии заверили в готовности присоединиться к Союзному государству

В МИД Абхазии сообщили о готовности республики вступить в Союзное государство

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Томас Тхайцук/РИА «Новости»

Глава МИД Абхазии Инал Ардзинба сообщил о готовности республики вступить в Союзное государство Российской Федерации и Белоруссии.

«Только что встречался с [госсекретарем Союзного государства] Дмитрием Мезенцевым <...> Мы очень активно изучаем опыт союзного строительства. <...> Отдельно мы изучаем вопросы военно-технического взаимодействия», — заявил Ардзинба в эфире Первого канала.

Также он напомнил, что по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным абхазский лидер Аслан Бжания заверил, что Абхазия готова к участию в Союзном государстве. По словам Ардзинбы, подобное заявление «соответствует коренным интересам нашего народа».

«Мы поддерживаем будущий процветающий союз суверенных государств», — добавил глава МИД Абхазии.

В конце сентября секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба заявил, что участие республики в Союзном государстве Российской Федерации и Белоруссии возможно, однако необходимо идти по пути установления отношений с Минском.

Ранее Медведев рассказал, какие страны могут признать независимость Абхазии и Южной Осетии.

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