Боррель заявил, что некоторые действия Израиля в Газе нелегитимны

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что некоторые действия Израиля в Газе противоречат гуманитарному праву, передает Reuters.

«В этот критический момент реакция на варварские действиям ХАМАС создала такую ситуацию, когда мы должны напомнить о необходимости оставаться в рамках международного права», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Европейский союз проведет экстренное заседание министров иностранных дел стран сообщества в связи с боевыми действиями в Израиле. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель,.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил о солидарности ЕС с Израилем после серии ракетных обстрелов и атак со стороны сектора Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».