Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщила канцелярия президента Турции, передает ТАСС.

«В ходе беседы лидеры двух стран обсудили ход тревожного конфликтного процесса между Израилем и Палестиной и меры по предотвращению роста напряженности», — сказано в сообщении канцелярии.

До этого Эрдоган высказал мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели. Турецкий лидер отметил, что озабоченность Турции этим конфликтом очень и очень велика.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.