Байден снова созвонился с премьер-министром Израиля Нетаньяху

Президент США Джо Байден провел очередной телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, передает РИА Новости.

Согласно сообщению Белого дома, в телефонном разговоре также принимал участие вице-президент США Камала Харрис. Уточняется, что стороны обсудили поддержку Израиля США.

Как отмечает РИА Новости, информация о переговорах появилась в то время, когда Байден должен выступить с телевизионным обращением в связи с ситуацией в Израиле.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что США переброской авианосной ударной группы в восточную часть Средиземного моря к берегам Ближнего Востока повышает риски эскалации палестино-израильского конфликта и вовлечения в него новых сторон.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».