Эрдоган оценил последствия отправки авианосца США в Израиль

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что вовлечение в конфликт авианосца США »Джеральд Форд» приведет к потерям в Газе. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером Австрии Карлом Нехаммером в Анкаре, передает Haberturk.

«Он запустит все свои самолеты, катера, окружит Газу и будет по ней бить» — сказал он.

По словам Эрдогана, такой исход может обернуться большим количеством потерь.

Ранее Эрдоган заявил, что подход Израиля, предполагающий притеснение палестинцев, угрожает его собственному народу.

По словам турецкого лидера, эскалации палестино-израильского конфликта способствовало нарушений обещаний израильской стороны.

До этого премьер-мирнистр Биньямин Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.