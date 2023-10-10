В Турции заявили о необходимости усилий для завершения палестино-израильского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что палестино-израильское обострение не закончится за одну или две недели. Его слова на брифинге с канцлером Австрии в Анкаре передает РИА Новости.

Эрдоган отметил, что озабоченность Турции этим конфликтом очень и очень велика.

«Мы ведем переговоры с региональными лидерами и мировыми лидерами. Мы думаем над посредническими усилиями, чтобы остановить войну», — сказал турецкий лидер, добавив, что для предотвращения конфликта необходимы усилия.

Эрдоган также заявил, что планирует обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.

До этого глава Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути заявил в интервью газете «Известия», что Россия может сыграть важную роль в качестве посредника в конфликте Израиля и Палестины, поскольку Москва никогда не шла на поводу у Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила о том, что снижения напряженности в зоне палестино-израильского конфликта в ближайшее время не ожидается.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.