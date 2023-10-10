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Во Франции оценили последствия вывода армии из Нигера

Профессор Маршаль: Франция утратила прежнее влияние в бывших колониях

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Christophe Ena/AP

Профессор Института политических исследований Ролан Маршаль считает, что Франция окончательно утратила прежнее влияние в бывших колониях после начала вывода войск из Нигера, сообщает РИА Новости.

«Я не считаю, что Франция полностью утратит влияние, но потребуется время, чтобы она вновь его обрела — особенно, если Макрон не улучшит свои дипломатические методы», — заявил Маршаль.

Он напомнил примеры успеха французской дипломатии в прошлом — несмотря на долгую поддержку апартеида и причастность к геноциду в Руанде, Париж смог сохранить хорошие отношения с ЮАР и президентом Руанды Полем Кагаме. Однако, как считает Маршаль, это не гарант того, что бывшие французские колонии останутся зоной полного доминирования Франции в Западной Африке.

Ранее генеральный штаб Франции объявил о начале вывода войск из Нигера, бойцы, как и говорил президент Эммануэль Макрон, уедут до конца года.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.

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