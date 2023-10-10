Госдума запустила проверку «Роснано»

Госдума приняла протокольное поручение о проверке финансовой деятельности госкорпорации «Роснано», передает «Интерфакс».

Комитеты Госдумы запросили в правительстве РФ информацию о финансовых результатах деятельности «Роснано» за весь период ее существования, чтобы потом предоставит результаты в Счетную палату.

Ранее сообщалось, что «Роснано» не сможет погасить долги до конца 2023 года за счет собственных средств. Об этом сообщается в ее отчете.

Также в отчете сообщается, что на конец первого полугодия текущего года объем требований кредиторов компании «значительно превышает стоимость активов».

В октябре прошлого года заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов заявлял, что России необходимо развивать высокотехнологичный сектор экономики и добиваться высокого уровня импортозамещения в этом сегменте. Реализовать данную задачу можно с помощью увеличения финансовой поддержки компании «Роснано».

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.