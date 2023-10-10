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Президент ОАЭ решил выделить Палестине $20 млн

Президент ОАЭ решил выделить Палестине $20 млн в качестве гумпомощи

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Shutterstock

Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял решение выделить Палестине 20 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи стране, в качестве посредников выступят агентства Организации объединенных наций. Об этом сообщает агентство WAM.

«В свете трудных гуманитарных обстоятельств, в которых оказались палестинские братья, президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян распорядился выделить срочную помощь в размере 20 миллионов долларов», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор заявила, что организация готова оказать гумпомощь Израилю и Газе, грузовик с медицинской помощью уже был отправлен в Газу 7 октября.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября ввел чрезвычайное положение на территории страны.

Ранее Нетяньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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