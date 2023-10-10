В Армении заявили о консенсусе внутри ЕС относительно отношений с Ереваном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью Общественному телеканалу, что внутри Европейского союза есть консенсус о необходимости углублять сотрудничество с Ереваном.

«Очень важным является тот факт, что внутри ЕС есть консенсус углублять отношения с Арменией», — сказал премьер-министр.

До этого Пашинян заявлял, что намерен поехать на саммит Евросоюза в испанской Гранаде несмотря на отказ главы Азербайджана Ильхама Алиева участвовать в этом мероприятии.

По данным APA, одной из причин отказа Алиева послужило нежелание других участников встречи допускать на переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.